Pizzerie, negli ultimi tre anni la Campania ha perso il 41% delle attività

di Luca Venturino 24 Giugno 2022

Stando alla più recente indagine redatta da Cna Agroalimentare le regioni centro meridionali hanno fatto registrare, nel lasso di tempo compreso tra il 2019 e il 2021, un brusco calo di attività che producono e/o distribuiscono pizza (dalle pizzerie più tradizionali fino a panetterie, rosticcerie e ristoranti o bar); controbilanciato tuttavia da un trend positivo nelle regioni settentrionali. Importante considerare che, in termini assoluti, lo studio indica un calo delle attività complessive del 4,2%, equivalenti a poco più di 5 mila unità; con la Campania che si distingue per essere la regione che ha subito l’arretramento più brusco perdendo ben il 41,1% delle sue attività – ossia più di 7 mila in tutto.

A seguire la classifica delle maglie nere, guidata per l’appunto dalla Campania, troviamo il Lazio (-34,8%), l’Abruzzo (-28,4%), la Sicilia (-14,8%) e l’Umbria (-13%); mentre la Basilicata spicca per essere una delle poche regioni meridionali ad aver fatto registrare una crescita (addirittura in tripla cifra – +102,6%). Tengono compagnia alla Lucania la Val d’Aosta (+75%), il Friuli Venezia Giulia (+59,8%) e il Trentino Alto Adige (+39,5%). Importante anche notare che, con un incremento complessivo del numero delle attività legate al mondo della pizza di circa 3500 unità (+24,6 per cento), la Lombardia conquista il primato nazionale per quantità scavalcando proprio la Campania. Si segnala infine una crescita anche per l’Emilia Romagna (+ 1.496 attività), Veneto (+ 1.268 attività) e Piemonte (+ 1.148 attività).