Planted diventa il partner esclusivo per le proposte veg di Pacific Poke

di Luca Venturino 28 Aprile 2022

Planted è ufficialmente diventato il partner esclusivo per le proposte plant based nei menu di Pacifik Poke, catena di poke shop che vanta 12 punti vendita distribuiti sui territori di Piemonte e Lombardia. L’azienda svizzera, a partire da aprile 2022, inserirà alcune versioni inedite di due dei suoi prodotti di punta tra le offerte della catena in questione: il Planted.Chicken e il Planted.Pulled, rivistati secondo una nuova ispirazione esotica.

Planted, fondata nel 2019 e sbarcata in Italia solamente nell’ottobre del 2021, ha già portato la sua “tasty revolution” in 60 ristoranti in tutta la penisola; proponendo una filosofia che mira ad accompagnare i consumatori verso un’ottica di sostenibilità, etica e rispetto ambientale. Valori che, di fatto, sono condivisi anche Pacifik Poke, una delle prime catene a importare nel Bel Paese il modello di business da cui ha

preso il nome la società nel 2018, Poke srl; e che da quattro anni si contraddistingue per le proprie scelte sostenibili che spaziano dalla scelta degli ingredienti e dei materiali, sempre biodegradabili o compostabili.

Un matrimonio felice, in sostanza, che porta al debutto sui menu dell’Huli Vegan Poke, realizzato con Planted.Chicken, salsa al mango, alga wakame, noci brasiliane, avocado, cavolo rosso, germogli di soia, pomodorini e topping di jalapeño, lime e sale; e del Lau Bagel, con Planted.pulled marinato con salsa BBQ, coleslaw, carote e cetrioli, accompagnato da chips di platano, per un pasto completo 100% vegan.