Plastica nei wurstel di puro suino Conad e vetro nei tiramisù Bontà Divina: ritiro dai supermercati

di Luca Venturino 17 Agosto 2022

Il ministero della Salute ha recentemente annunciato di aver rinvenuto alcuni piccoli frammenti di plastica all’interno dei wurstel di puro suino della Conad e anche dei frammenti di vetro dai tiramisù al caffè di Bontà Divina: entrambi i prodotti, come potrete immaginare, sono pertanto stati ritirati dagli scaffali dei supermercati. Importante notare, in questo contesto, che di fatto la nota del ministero risale già a qualche giorno fa – il 12 di agosto, a essere precisi – e che la stessa Conad ha provveduto a riportare la notizia del richiamo pubblicandola sul proprio sito.

“Informiamo i clienti del richiamo in via precauzionale dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: WURSTEL PURO SUINO 2X250G CONAD e WURSTEL PURO SUINO 250G CONAD – Lotto 20/10/2022 – Scadenza 20/10/2022 – cod. EAN 8003170086661” si legge nella nota in questione. “Nei lotti è stata riscontrata una non conformità (possibile presenza di piccoli frammenti di plastica)”. I clienti che avessero acquistato i wurstel di puro suino indicati nell’annuncio qui sopra sono invitati a riportarli quanto prima al punto vendita della Conad dove, per l’appunto, sono stati acquistati: stando a quanto annunciato dalla stessa catena di supermercati il personale del supermercato si occuperà personalmente di procedere con la sostituzione con un altro prodotto o, alternativamente, con un rimborso.