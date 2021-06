Pogba come Cristiano Ronaldo: toglie dal tavolo una bottiglia di Heineken

Pogba come Cristiano Ronaldo. Dopo l’inatteso e discusso gesto del capitano del Portogallo, che ha rimosso due bottigliette di Coca-Cola dal tavolo della conferenza stampa prima di Ungheria-Portogallo, fa lo stesso anche il collega Paul Pogba, ma l’obiettivo questa volta è una bottiglia di birra Heineken.

Durante la conferenza stampa successiva alla vittoria della Francia sulla Germania di Euro 2020, il centrocampista attualmente in forza al Manchester United – ieri eletto tra l’altro migliore in campo (premio sponsorizzato proprio dalla stessa Heineken) – compie un gesto molto simile a quello di CR7: sposta una bottiglia di birra analcolica Heineken che si trovava davanti al suo microfono.

Tuttavia il centrocampista francese non accompagna nessun commento al gesto, che fa comunque discutere (e non mette evidentemente in buona luce lo sponsor dell’europeo).

Secondo il Daily Mail la motivazione sarebbe da ricondurre al fatto che Pogba è di fede musulmana (si è convertito nel 2019), religione che vieta il consumo di alcolici.