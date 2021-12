Poké: crowdfunding da un milione di euro per una catena italiana

Continua il successo del poké: lo conferma una campagna di crowfunding di Ami Poké, che in pochissimo tempo raccoglie un milione di euro per espandersi.

di Valentina Dirindin 24 Dicembre 2021

Il poké continua a essere tra i trend gastronomici pop, se è vero che Ami Pokè, catena nata a Roma, ha appena raccolto un milione di euro con una campagna di equity crowdfunding.

La moda dell’insalata di riso all’hawaiana, con tutte le varianti del caso, si conferma di successo, sarà anche per la sua “instagrammabilità” (e ci perdonerete l’orrendo neologismo). Parte della popolarità del poké, infatti, sta sicuramente nel fatto che si presta molto a fotografie ad effetto, e spesso proprio per questo motivo i vari brand si circondano di colori pastello e grafiche ad effetto.

Forte di tutto questo, il settore del poké nel 2021 ha sfiorato i 100 milioni di euro di giro d’affari, e sono in molti a essersi lanciati nel business, facendo spuntare come funghi le pokerie nelle nostre città. Tra cui quelle di Ami Poké, che per espandersi ulteriormente ha lanciato una campagna su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e Pmi italiane. Un milione raccolto fino a oggi, ma non è finita, visto che l’obiettivo massimo è di raggiungere 1.5 milioni di euro, e c’è tempo fino al 20 febbraio prossimo.

Ami Pokè spiega che i fondi ottenuti verranno utilizzati per accelerare la crescita dell’azienda aumentando il numero dei punti vendita a Roma – ulteriori 6 store entro il 2022 – per poi espandersi nel Centro Italia e nelle principali città italiane, a partire da Milano. Attualmente Ami Pokè è presente soprattutto nella Capitale con 7 locali attivi su Roma e 3 in previsione di apertura, e chiuderà il 2021 con ricavi a 2.8 milioni di euro, cresciuti del +200% rispetto al 2020.