Poke House: prima poke bowl in Italia a base di pollo vegetale

Poke House lancia la prima poke bowl in Italia a base di pollo vegetale.

Stiamo parlando di THIS isn’t Chicken Poke, una nuova ricetta invernale disponibile da oggi e fino al 20 marzo via delivery e in tutti i 21 store di Poke House in Italia e all’estero. Gli ingredienti: riso integrale, cetrioli, pomodorini, avocado, salsa senape, miele, salsa speciale, sesamo e jalapeño.

“Viviamo in un momento storico in cui l’attenzione alla sostenibilità è una priorità, con scelte di consumo che tengano presente dell’impatto ambientale di prodotti e servizi – commenta Vittoria Zanetti, co-founder di Poke House. – Un aspetto questo da sempre molto importante per noi in Poke House. Per questo abbiamo collaborato con il brand THIS per la nuova ricetta invernale. La nuova seasonal è pensata non solo per i vegani, ma anche per i flexitariani, ossia coloro che pur non avendo abbandonato del tutto il consumo di carne scelgono le alternative vegetali per una dieta più bilanciata e perché preservano l’ambiente. ”.

“Da oggi chi sceglie una THIS isn’t Chicken Poke contribuisce a un risparmio dell’87% di acqua, oltre che a una riduzione delle emissioni di CO2 del 83%1. Si tratta per noi di un primo ma significativo passo nella direzione della food innovation, specialmente se consideriamo che i prodotti del rinomato brand THIS non sono mai stati utilizzati all’interno di una poke bowl nel panorama italiano. Speriamo che questa nostra ricetta invernale possa aiutare i Poke House Lover a scoprire un ingrediente nuovo che promette di essere tra i sapori del futuro”, conclude Vittoria Zanetti.