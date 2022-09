Pollenzo, l’Università di Scienze Gastronomiche un master in Wine & Spirits

di Luca Venturino 22 Settembre 2022

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo consolida le proprie radici e potenzia la propria offerta didattica nel settore delle bevande alcoliche grazie al master in Wine & Spirits: Culture, Communication & Marketing – un programma unico che unisce in maniera completa due mondi complessi e affascinanti al fine di formare professionisti polivalenti e capaci. Nello specifico, il 70% delle lezioni verteranno sul mondo del vino (per un totale complessivo di circa 350 ore) e il restante il 30% sugli spirits (circa 150 ore); per un insegnamento declinato a partire da un approccio culturale e internazionale che permette di apprendere tutte le nozioni necessarie a conoscere i rami della produzione e della trasformazione, dalla materia prima al processo di stagionatura, fino ai modelli di gusto e consumo.

Importante notare, per di più, che alle ore di studio in aula – arricchite per di più dagli interventi di figure di spicco del panorama di riferimento come Ian Tattersall (antropologo e curatore del dipartimento di

antropologia presso l’American Museum of Natural History di New York), Rob De Salle (biologo

molecolare per il dipartimento di entomologia dell’American museum of Natural History e il

Sackler Institute for Comparative Genomics) e Armando Castagno (critico enologico e autore di numerose pubblicazioni) – andranno ad aggiungersi esperienze sul campo, viaggi didattici, degustazioni e incontri con i professionisti del settore – dai produttori ai giornalisti.

Il percorso del master si svolgerà in collaborazione con alcune delle più importanti realtà del settore, come la Maison du Whisky, Velier e WSET, che prevede, incluso nel corso, l’esame per il conseguimento del terzo livello contestualmente al Master; mentre, se almeno dodici studenti manifesteranno il proprio interesse, sarà anche possibile conseguire il secondo livello del corso per sommelier AIS in collaborazione con la divisione regionale dell’Associazione. Il corso – della durata di circa un anno – inizierà nel marzo 2023, con chiusura delle iscrizioni a dicembre 2022.