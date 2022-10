Pollo arrosto, il 74% degli italiani lo mangia almeno una volta al mese

di Luca Venturino 3 Ottobre 2022

Nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, si è tenuto il Pollo Arrosto Day – una maratona social organizzata da Unaitalia, l’Associazione nazionale dei produttori di carni bianche, per celebrare quello che a tutti gli è effetti il secondo piatto più amato dagli italiani. Stando ai dati pubblicati all’Associazione, infatti, il 74% degli abitanti del nostro caro vecchio Stivale (circa 40 milioni, per intenderci) ammette di mangiarlo almeno una volta al mese, il 39% addirittura una volta a settimana e il 32% persino due volte (una fetta della popolazione, quest’ultima, composta per la maggior parte dai più giovani).

È altrettanto interessante apprendere che più di un italiano su due (il 53%) lo mangia con le mani, e il 29% degli intervistati sarebbe a disposto a farlo anche in una cena romantica o formale se solo il galateo lo autorizzasse. Proprio questo, in realtà – Mani o forchetta? – è stato di fatto il tema della sesta edizione, a cui hanno partecipato gli chef Cristina Bowerman (1 stella Michelin), Max Mariola, i toscanissimi Federico Fusca e Daniele Rossi, chef-tiktoker che spopolano sui social con microricette da 30 secondi, oltre agli studenti dell’Istituto Europeo di Design (Ied) inventori di un utensile per non sporcarsi le mani.

“Mangiare con le mani” ha commentato Bowerman “è il gesto più intimo che c’è: coinvolge tutti i cinque sensi e abbatte ogni elemento di separazione tra noi e il cibo. E si addice perfettamente al pollo, alimento centrale per la nostra dieta, tra le carni più salutari”. In altre parole, se ti lecchi le dita godi solo a metà – uno slogan che trova risonanza anche nella stessa Accademia italiana del Galateo, che in occasione del 2 ottobre ha riscritto infatti le regole dell’assaggio in un manifesto con 10 spunti e consigli per gustare il pollo arrosto senza le posate.