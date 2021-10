Pollo arrosto, secondo Coldiretti in Italia se ne consumano 22 kg a testa all’anno

Secondo un'indagine di Coldiretti, l'ultimo anno ha segnato il record di consumo per il pollo arrosto, con circa 22 kg per persona.

di Luca Venturino 4 Ottobre 2021

L’ultimo anno ha segnato un record di consumi per la carne avicola in Italia, con circa 22 kg (21,56 a essere del tutto precisi) per persona: lo ha rivelato un’analisi di mercato condotta Coldiretti sulla base dei dati di Unaitalia, in occasione del “Pollo arrosto day”, la giornata-tributo dedicata appunto a questa ricetta.

La carni avicole sono di conseguenza le più consumate dal popolo del Bel Paese, che può fare affidamento “su una produzione nazionale che garantisce l’autoapprovvigionamento”. A tal proposito, Coldiretti esorta i consumatori di carne a “verificare sempre l’etichetta per verificare l’origine italiana che assicura i più alti livelli di qualità e sicurezza”.

Una ricetta, quindi, che si conferma come una delle più amate dagli italiani, ma che può vantare meriti che vanno ben oltre il semplice gusto. “Il pollo arrosto è anche un piatto glocal e interreligioso” sottolinea infatti Coldiretti all’interno dell’analisi “essendo accettato come carne dalle tre grandi religioni monoteiste mondiali mentre la sua preparazione unisce le tradizioni gastronomiche di ogni angolo del pianeta: dagli Usa al Giappone, dalla Thailandia all’India, passando per Sudamerica, Portogallo e Francia, da solo o abbinato a patate, verdure o riso”.