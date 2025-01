Polpi vs. Granchio Blu: la nuova strategia della Regione Emilia-Romagna

In Romagna, le aree di Goro e dei canali adduttori di Comacchio sono le zone maggiormente colpite dall’invasione del granchio blu. Da qui provenivano ben 16 mila tonnellate di vongole, corrispondenti al 55% della produzione italiana e il 40% di quella europea, dando lavoro a circa 1700 persone. E proprio da qui parte una sperimentazione per combattere la specie aliena, nata in collaborazione con l’Università di Bologna e totalmente naturale e sostenibile: verrà arruolato un esercito di polpi che, ripopolati in zone specifico dovrebbero porre un freno al riprodursi del dannoso crostaceo.

Il piano straordinario

“E’ in corso una vera e propria emergenza economica e sociale, con decine e decine di famiglie che rischiano di perdere quella che è la loro fonte di reddito principale. Come Regione non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio a queste comunità e continueremo a sostenerle e aiutarle, lo dimostra anche quest’ultimo stanziamento. Ma è evidente che serve mettere in pratica il Piano nazionale annunciato dal commissario straordinario Caterino, perché le nuove misure entrino a regime il prima possibile. Per questo gli abbiamo anche chiesto di venire a presentarlo qui in Emilia-Romagna”.

Questo il commento del presidente della regione Michele de Pascale e dell’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi. Quest’anno è previsto un milione di euro di fondi, che vanno ad aggiungersi ad altri due già stanziati nel 2023 e 2024 come ristori e indennizzi per le aziende colpite dalla moria di vongole e impegnate nella raccolta del granchio blu.

Come funziona “Octo-blu”

Octo-blu: questo il nome del progetto, frutto della collaborazione tra regione Emilia Romagna, Università di Bologna e centro universitario di produzioni ittiche di Cesenatico. Si parte una sperimentazione pilota, in siti strategici selezionati in base alla popolazione di granchi blu, e all’idoneità come habitat per i polpi, in un’area di costa tra Ravenna e Cattolica: qui si effettuerà il ripopolamento con le paralarve di cefalopodi, la cui diffusione ed efficacia verrà poi costantemente monitorata.