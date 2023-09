Ponti ha ottenuto la certificazione B Corp

di Manuela Chimera 7 Settembre 2023

Un’altra azienda italiana ha ottenuto l’ambita certificazione B Corp. Dopo Danone, anche l’azienda Ponti ha ricevuto questa certificazione che viene attribuita a quelle società e organizzazioni che rispettano alti standard di performance ambientali e sociali, che lavorano in maniera trasparente e responsabile e che agiscono in modo da ottimizzare l’impatto verso i dipendenti, l’ambiente e le comunità.

I CEO di Ponti parlano della certificazione B Corp

Per ottenere la certificazione B Corp, ecco che l’azienda viene valutata seguendo rigorosi parametri, in base anche al valore che l’azienda genera e all’impegno messo per migliorare nel settore ambientale, sociale ed economico.

Lara e Giacomo Ponti, CEO dell’azienda, hanno spiegato di essere orgogliosi di essere entrati a far parte della comunità B Corp e di condividere l’approccio che mette al centro dell’operato dell’azienda la sostenibilità integrale.

Queste le loro parole: “Questo importante traguardo riconosce e certifica un modo di essere impresa che ci accompagna da sempre. È un momento di orgoglio per quello che abbiamo fatto con la consapevolezza che è solo una tappa perché la sostenibilità è un processo di miglioramento e innovazione continuo. Ogni giorno ci impegniamo per conciliare economia ed etica, per tradurre valori in azioni concrete”.

Lara e Giacomo Ponti hanno poi aggiunto di aver deciso di intraprendere il percorso di certificazione B Corp in continuità con la storia pluricentenaria della loro azienda (l’azienda è nata nel 1787 e, attualmente, alla sua guida c’è la nona generazione della famiglia Ponti), storia che ha sempre messo al centro la trasparenza, la qualità e la dignità delle persone. Sono dunque lieti di essere entrati a far parte di un network di aziende che, esattamente come fanno loro, promuovono un modello di business che si basa sulla creazione di un valore sostenibile sul lungo periodo.

Già nel 2021 la Ponti era diventata una Società Benefit, grazie al fatto di includere nei suoi obiettivi quelli di beneficio sociale e ambientale. La certificazione B Corp è solamente un ulteriore tassello in questo viaggio alla ricerca della produzione di valore.

La certificazione B Corp è nata nel 2006 negli Stati Uniti grazie a B Lab. Il suo scopo è quello di favorire un nuovo tipo di economia basato su un modello produttivo rigenerativo e inclusivo. B Lab crea strumenti, programmi e politiche che possano favorire l’evoluzione del modello attuale.

Ed è proprio B Lab a verificare che le aziende che ne fanno richiesta possano fregiarsi del titolo di aziende B Corp. Attualmente a livello mondiale esistono più di 6mila aziende B Corp (da poco BrewDog ha perso la certificazione B Corp) sparse in 86 Paesi. In Italia abbiamo 200 aziende B Corp, per un totale di più di 15mila lavoratori e un fatturato superiore ai 10 miliardi di euro.