Popeyes: per la prima volta disponibile il tacchino del Giorno del Ringraziamento con consegna a domicilio

Negli USA per la prima volta in assoluto Popeyes rende disponibile il tacchino del Giorno del Ringraziamento tramite consegna a domicilio. Chi vuole un tacchino consegnato direttamente a casa?

di Manuela 20 Ottobre 2022

Attenzione: negli USA, per la prima volta in assoluto, Popeyes renderà disponibile il tacchino del Giorno del Ringraziamento tramite consegna a domicilio. E si parla del tacchino Cajun di Popeyes, mica di un tacchino qualsiasi.

Secondo un comunicato stampa di Fox Business, il tacchino dovrebbe comparire nel servizio di delivery a partire dal 24 ottobre. I preordini possono essere già fatti sull’apposito sito di Popeyes thecajunfix.popeyes.com, ma occhio: il servizio sarà disponibile solamente per i residenti negli Stati Uniti, ma non in Alaska o nelle Hawaii.

Secondo quanto rivelato dal colosso dei fast food, le consegne a domicilio impiegheranno da uno a tre giorni prima di essere consegnate. Inoltre il tacchino in stile cajun sarà disponibile anche per il ritiro in preordine o direttamente nei ristoranti per acquisti urgenti, ma solo fino ad esaurimento scorte.

Ok, ma cos’ha di tanto speciale questo tacchino? In pratica si tratta di una versione marinata in una miscela esclusiva di condimenti in stile Louisiana, arrostito lentamente e poi fritto. Prima di essere servito, il tacchino deve essere solo scongelato e riscaldato. Il che vuol dire un bel risparmio di tempo e di lavoro per chi non ha voglia di prepararsi da sé il tacchino per il Giorno del Ringraziamento. Inoltre bisogna considerare che i prezzi del tacchino, a causa dell’influenza aviaria, sono aumentati. Sommando il tutto all’incremento dei prezzi dell’energia e del gas, forse non è un’idea così sbagliata comprare un tacchino già pronto.

Per quanto riguarda i prezzi, dovrebbero aggirarsi sui 94,99 dollari, con spese di spedizione incluse per gli ordini online. Se invece lo si va a comprare in loco nel ristorante, ecco che il costo scenda a 49,99 dollari. È possibile, poi, comprare a parte il purè di patate, i biscotti o altro ancora.