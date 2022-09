Poporoya dedica un chirashi a Splatoon 3, sparatutto targato Nintendo

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

Cos’hanno in comune uno storico ristorante giapponese e un coloratissimo sparatutto targato Nintendo? Beh, molto più di quanto potete immaginare: Splatoon 3 è approdato su Nintendo Switch il 9 settembre e, proprio come gli ormai iconici capitoli precedenti, offre ai giocatori l’opportunità di calarsi in un cast composto da gamberi fritti parlanti, meduse con outfit all’ultimo moda, calamari che amano i colori forti e molto altro – un roster interamente ispirato al mondo marittimo. Facile, dunque, vedere il filone creativo che ha finito per ispirare il maestro fondatore di Poporoya, Hiarazawa Minoru detto Shiro, a dedicare a questo titolo una versione unica di uno dei suoi piatti più iconici – il chirashi: una dedica ancora più significativa se consideriamo che cade proprio in occasione del 45esimo anniversario del locale.

I nerdacchioni più golosi potranno acquistarlo dal 9 al 16 di settembre presso Poporoya, in via Eustachi 17 in quel di Milano, o in esclusiva per l’asporto su Glovo. Impostato sugli stessi colori forti che caratterizzano il brand di Splatoon, il chirashi in questione propone il tipico tamagoyaki (frittata giapponese) giallo e lo shiso viola con gambero fritto, salmone, oboro e lo shiromi – piatti tipici della tradizione nipponica. Tutti coloro che lo acquisteranno, per di più, riceveranno dei gadget eslusivi a tema Splatoon 3 e un codice che offre 10 euro di sconto sull’acquisto del titolo nei punti vendita e sul sito di GameStop.