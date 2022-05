Popstar inglese offre da bere in 60 pub per il suo compleanno

di Manuela 10 Maggio 2022

Andiamo nel Regno Unito perché qui, la popstar inglese Paul Heaton, ha deciso di festeggiare il suo 60esimo compleanno in un modo che di sicuro approverete: offrirà da bere gratuitamente in 60 pub sparsi per tutta l’Inghilterra e l’Irlanda.

Il cantante, che in passato aveva un pub a Salford, ha spiegato che, originariamente, il suo piano per le celebrazioni prevedeva un tour in bicicletta durante il quale si sarebbe recato a suonare in 60 pub della Gran Bretagna. Solo che, a causa dei ritardi provocati dal Covid, ha dovuto accantonare questo progetto.

Così è passato al piano di riserva, cioè festeggiare il raggiungimento della maggior età selezionando 60 pub nel Regno Unito e Irlanda e lasciando a ciascuno una certa somma di denaro per permettere di offrire a tutti drink gratuiti (o almeno: fino a esaurimento sterline).

L’elenco completo dei pub selezionati è stato pubblicato sulla pagina Facebook del cantante. Paul Heaton ha poi ringraziato tutti i pub e le persone che li visiteranno. Nel post ha poi dichiarato che sarebbe bello vedere le foto degli avventori che si godono i drink gratuiti.

Tutti potranno beneficiare di questi “drink sospesi di compleanno”, sia i clienti abituali che i fan (anche se qui specifica che il tutto andrà avanti, ovviamente, solo fino a quando i soldi non finiranno o non si esauriranno le scorte del pub).

Inutile dire che i fan hanno gradito assai questa iniziativa.