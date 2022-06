Porcobrado, il panino con carne di maiale di Cortona, sbarca a Roma

di Manuela 30 Giugno 2022

Buone notizie per chi vive a Roma e ama lo street food a base suina: sta per aprire il primo truck food romano di Porcobrado, il panino con carne di maiale di Cortona.

Angelo Polezzi ha aperto la sua attività nel 2016: la sua idea di street food è quella di un panino con carne di maiale morbida e succosa, dal sapore leggermente affumicato e capace di amalgamarsi bene con le salse. Il tutto, ovviamente, fatto usando i maiali allevati da Polezzi stesso, visto che discende da ua famiglia di allevatori di razze suine.

Polezzi alleva i suoi suini all’aperto, nella zona di Cortona, senza allevamenti intensivi. Il tutto nell’ottica della sostenibilità visto che i suoi maiali non sono alimentari con farine di soia che arrivano da chilometri di distanza, bensì con orzo e favino prodotti a chilometro zero. Polezzi fa tutto da sé: alleva i maiali, li macella e ne lavora le carni che poi finiscono nei panini di Porcobrado.

Questi panini sono realizzati con diverse tecniche: marinatura, affumicatura e cottura a bassa temperatura. La carne di maiale viene sfilacciata, tagliata a pezzettini o a fettine sottili. Viene poi messa nel panino realizzato con farina di grano Verna, antico grano toscano macinato a pietra e cresciuto con lievito madre. E anche le salse sono prodotte in casa.

Come da tradizione, i panini di Porcobrado sono acquistabili solo sui truck food dell’azienda. Quello di Roma sarà collocato in via Urbana 31, nel quartiere Mondi. Visto che siamo a Roma, poi, oltre alle salse con cipolla rossa o quella con jalapeno, vino Chianti e aglione, ci sarà anche la Cacio & Pepe. E per chi non vuole i panini, ci sono le schiacciate con i salumi, il tutto innaffiato dalla birra Porcilla.

Ma non finisce qui perché Portobrado è intenzionato ad aprire in altre città italiane, oltre a potenziare anche l’e-commerce a livello internazionale.