Posillipo: l’ex Funivia diventa un ristorante gourmet

di Manuela 23 Marzo 2022

C’è aria di rinnovamento a Posillipo: l’ex Funivia diventerà un ristorante gourmet con tanto di affaccio sul Golfo di Napoli. Ovviamente il tutto dopo l’edificio verrà ristrutturata e l’area riqualificata.

La vecchia funivia collegava i Campi Flegrei alla parte alta della collina di Posillipo. Solo che dagli anni Sessanta non era più attiva. In realtà, la stazione superiore, quella messa in vendita da Mostra d’Oltremare, per un certo periodo venne affittata come ristorante (quindi c’è già un precedente), solo che il locale venne chiuso negli anni Novanta.

Da quel momento l’edificio, vincolato fra l’altro alla Soprintendenza, sprofondò nel baratro dell’abbandono e del degrado.

Ma adesso Mostra d’Oltremare, proprietaria del sito, ha messo in vendita il complesso dell’ex stazione di via Manzoni 310 in quanto non era più in linea con il proprio programma di sviluppo. A dire il vero la Soprintendenza già nel 2014 aveva dato il via libera alla vendita, ma a patto che:

venisse assicurata la conservazione e l’integrità del bene

venisse garantito il ripristino delle caratteristiche originarie architettoniche degli edifici

L’edificio si trova proprio sul promontorio e si dipana lungo tre piani: ha a sua disposizione numerosi locali, terrazze e giardini, con tanto di area verde da mille metri quadrati.

La Mostra d’Oltremare ha ricevuto numerose offerte per riqualificare l’immobile da parte di diversi gestori del settore della ristorazione. Ad aggiudicarsi il bando è stato un imprenditore napoletano che ha presentato un progetto per trasformare l’area in un ristorante con tanto di sala bar. La sessa Mostra d’Oltremare, poi, si occuperò di abbattere gli abusi edilizi nati prima della stipula del contratto.

Francesco De Giovanni, consigliere della I Municipalità di Chiaia-Posillipo, ha dichiarato che sono contenti che possa finalmente rinascere questo bene storico della città, ormai abbandonato da tempo. L’augurio è che l’ex Funivia possa essere riqualificata e riaprire al pubblico, dimenticando così i lunghi anni di degrado che l’hanno caratterizzata.