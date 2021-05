Positano: un caffè al bar 10 euro, lo scontrino diventa virale

In un bar di Positano, nel cuore della Costiere Amalfitana, un caffè può arrivare a costare anche dieci euro. Ma spesso capita che alcuni turisti non apprezzino particolarmente questi “super prezzi”.

E così una donna della provincia di Napoli, dopo essersi concessa una pausa con la famiglia in un locale della cittadina, pubblica indignata la foto dello scontrino su Facebook: 46 euro per due caffè, due bibite e due bottiglie da mezzo litro di acqua frizzante.

“Non so che ne pensate voi, ma 46 euro non si può sentire”, scrive la donna su Facebook, pubblicando lo scontrino oggetto della discussione, che diventa poi in pochissimo tempo virale.

Molti i commenti al post dello scontrino, e l’argomento si rivela decisamente divisivo tra il “popolo dei social”: c’è chi, infatti, sostiene il punto di vista della donna, mentre altrettanti sottolineano come Positano sia una località esclusiva e quindi il prezzo sia coerente al contesto.

Fonte: Fanpage.it