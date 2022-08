Potenza, fanno “sparire” un carico di pomodori da 100 mila euro: due arresti

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

Cento mila euro di pomodori apparentemente spariti nel nulla – un numero di magia che, ovviamente, ha destato l’attenzione degli agenti delle forze dell’ordine. Due uomini, entrambi originari del comune di Cerignola, sono stati accusati e successivamente arrestati per appropriazione indebita e ricettazione di prodotti alimentari ai danni di un imprenditore di Melfi, piccolo Comune in provincia di Potenza. Entrando più nello specifico e affidandoci a quanto è stato trapelato dai rapporti degli agenti dell’Arma dei Carabinieri locale, i due avrebbero per l’appunto “fatto sparire” un carico di pomodori in barattoli non ancora etichettati destinati all’imprenditore lucano.

Proprio quest’ultimo, evidentemente allarmato dal ritardo (o dalla totale assenza) del carico di prodotti alimentari che stava attendendo, ha deciso di segnalare quanto stava capitando alla Caserma dei Carabinieri, che hanno immediatamente dato via alle investigazioni del caso. In poco tempo gli agenti delle forze dell’ordine sono così riusciti a mettersi sulle tracce del carico incriminato, che dalla città di Foggia avrebbe dovuto giungere fino alla zona industriale di Melfi, dove il nostro imprenditore li avrebbe dovuti per l’appunto ricevere. Le indagini condotte dai militari dell’Arma, invece, hanno accertato che la merce in questione era stata “distratta” dall’azienda che doveva trasportarla e affidata ad un’altra società: come accennato, l’autista e il suo complice sono poi stati arrestati.