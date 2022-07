Povertà: 2,6 milioni di italiani non riescono a permettersi il cibo secondo Coldiretti

Una recente analisi di Coldiretti indica che 2,6 milioni di italiani versano in condizioni di povertà tali da non potersi permettere il cibo.

di Luca Venturino 12 Luglio 2022

Circa 2,6 milioni di italiani sono costretti a chiedere aiuto per mangiare – e il numero, considerando la crisi alimentare determinata dal susseguirsi di guerra e siccità, è destinato ad aumentare. È quanto emerge dalla più recente analisi redatta da Coldiretti sui dati Fead ed emessa in riferimento al rapporto annuale dell’Istat, che di fatto segnala un aumento a 5,6 milioni di persone che versano in condizioni di povertà assoluta. Stando ai dati, infatti, il Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti (Fead) aiuta poco più di 2,6 milioni di italiani – cittadini che di fatto, considerando il caro prezzi che ha colpito il mercato dei beni alimentari, sono sempre più costretti a far ricorso alle mense dei poveri o ai pacchi alimentari per poter mettere le mani sul cibo.

Nella lettura proposta dalla Coldiretti, però, c’è anche un poco di spazio per l’ottimismo: pare infatti che al crescita della povertà abbia seguito quella della solidarietà, che di fatto ha coinvolto tanto le organizzazioni di volontariato quanto le imprese e i singoli cittadini e portato alla nascita di progetti come la Spesa sospesa di Campagna Amica, che ha già raccolto e in seguito donato ai più bisognosi più di 6 milioni di prodotti alimentari.

Coldiretti non ha alcun dubbio: per arginare questa situazione è necessario “l’intervento della Pubblica Amministrazione con i bandi finanziati dai fondi del Ministero delle Politiche Agricole per acquistare alimenti di base di qualità Made in Italy da consegnare alle famiglie in difficoltà”.