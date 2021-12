Pranzo di Natale: per smaltirlo ci vogliono sei ore di jogging

di Valentina Dirindin 23 Dicembre 2021

Siete davvero pronti a scoprire quanto vi farà ingrassare il pranzo di Natale e quanto ci vorrà per smaltirlo? Se sì, continuate pure a leggere.

Perché stiamo per raccontarvi di uno studio che arriva dal Regno Unito, e che parla di 50 miglia a piedi (l’equivalente di un po’ più di 80 chilometri) per bruciare il pranzo tipico delle Feste. E badate bene: siamo pronti a scommettere che i Britannici hanno qualche portata in meno rispetto alla media delle famiglie italiane. Il calcolo è fatto su una media di 3,475 calorie consumate in un pranzo natalizio, per cui la British Dietetic Association consiglia appunto diverse ore di corsetta per rimediare.

Il problema non è tanto un pasto una tantum, è che le Feste prevedono un tot di ritrovi mangerecci con amici e parenti (restrizioni dell’ultimo minuto permettendo). Non c’è dunque di che meravigliarsi se l’adulto medio prende circa 0,5-1 kg durante le vacanze di Natale. Anzi, noi personalmente avremmo scommesso anche su qualche chilo in più, ma probabilmente siamo quelli che fanno alzare la media, e contiamo sui più piccoli perché l’abbassino facendoci sentire meno in colpa.

Ma c’è poco da scherzare: la British Dietetic Association avverte che questo aumento di peso improvviso potrebbe, nel corso degli anni, portare all’obesità, con un aumento di tutti i rischi per la salute correlati. Quindi su, dopo il panettone, indossate tuta e sneakers, e uscite a fare una lunghissima passeggiata.