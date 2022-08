Prato: accoltella proprietario e cameriere di un ristorante perché non vuole pagare il conto

di Manuela 22 Agosto 2022

Questo fatto di cronaca arriva da Prato, più precisamente da un ristorante sito nella zona di Tavola: un cliente ha aggredito il proprietario e un cameriere del locale accoltellandoli perché non voleva pagare il conto.

Quello che è successo è questo. Un quarantenne, di origine italiana, aveva invitato a cena nel ristorante due amici. Alla fine del pasto, si era offerto di pagare la cena: aveva così invitato gli amici ad andare via, dicendo che si sarebbe fermato per pagare.

Tuttavia, a giudicare da quanto accaduto, l’uomo non ha mai avuto intenzione di pagare il conto. Probabilmente il suo piano era quello di mandare via gli ospiti e di scappare di nascosto dal gestore, facendo perdere le sue tracce nei vicini giardini pubblici. Solo che è stato beccato in pieno ed ecco che il titolare e un cameriere si sono messi a inseguirlo. L’uomo, che a quanto pare ha diversi precedenti penali con anche alcune condanne per reati contro la persona, ha così estratto un coltello, colpendoli entrambi a petto e avambraccio.

L’uomo è così fuggito, ma sul posto erano intanto giunti alcuni agenti della Polizia, precedentemente allertati. Grazie alle videocamere presenti in zona e ad alcuni testimoni che avevano riconosciuto i due ospiti dell’uomo, ecco che le forze dell’ordine sono riusciti a identificare l’aggressore. Gli ospiti in questione hanno confermato la sua identità, dichiarandosi poi del tutto estranei ai fatti.

L’aggressore è stato così rintracciato in piena notte a casa sua: una volante lo ha portato in Questura. Nel frattempo titolare e cameriere, portati subito in ospedale, hanno ricevuto dieci giorni di prognosi.

Comunque certe cose non succedono solo da noi: a New York, a causa di una lite per un pacchetto di patatine, un commesso aveva accoltellato un cliente.