Prato, ristorante cinese in fiamme: quattro intossicati

Quattro le persone intossicate, ma fortunatamente non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

di Marco Locatelli 25 Ottobre 2021

Nella serata di domenica 24 ottobre, a Prato, un incendio scoppiato all’interno di una cucina del ristorante cinese Dark Night ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’intervento è stato richiesto verso le ore 22.00 in via Marini e ha visto il coinvolgimento di due squadre, oltre all’autoscala e un’autobotte. Anche due appartamenti confinanti al ristorante sono stati interessanti dal fumo.

Quattro le persone rimaste intossicate in modo lieve e assistite sul posto in codice verde dal personale delle ambulanze, anche se non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini del caso.