Prepariamoci alla pizza all’arancia, altro che ananas

Ormai sdoganata (anche se mai accettata davvero) anche in Italia, la pizza con l’ananas resta un sacrilegio per molti, ma non è di fatto più regina indiscussa di accesi dibattiti. Ci chiediamo se invece non possa ora diventare protagonista di una simile diatriba la new entry di Bubba Pizza, catena australiana che ha di recente lanciato una nuova versione della ricetta “hawaiana”, sostituendo la pineapple con l’arancia. La trovata estiva (questa al momento la stagione nell’emisfero australe) sarebbe frutto – letteralmente – della fantasia del calciatore australiano Cooper Hamilton. La cosa più divertente? Sui social la catena ci prende anche per i fondelli.

Scandalo culinario in arrivo dall’Australia?

“Ci è chiaro che agli italiani non piace l’ananas sulla pizza, ma sappiamo che amate le arance, è il frutto preferito nel vostro Paese, no? Specialmente in Sicilia”. Così viene presentata la nuova versione della pizza hawaiana proposta dall’australiana Bubba Pizza, che ha lanciato anche diverse offerte per promuovere l’assaggio, con pizze gratis inizialmente solo per chi mostrasse un passaporto italiano, ma adesso per chiunque, addirittura in formato grande, fino alla fine della settimana. La verità è che stavolta a scandalizzarsi sono stati gli australiani stessi, che hanno iniziato a parlarne in TV, in radio, sui giornali e nel magico mondo dell’Internet. Qualche testata titola addirittura “Dritto in carcere”.

È lo stesso Damian Hopper, managing director di Bubba Pizza, a commentare la faccenda e a meravigliarsi di questo riscontro. Riscontro in cui forse, almeno in parte, avevano sperato, già al momento del lancio della nuova ricetta qualche mese fa. Allora Bubba aveva pensato bene di “portare un nuovo frutto sul tavolo”, dato che il dibattito sull’ananas sembrava essere ormai finito. Ma d’altronde Hopper, che è il volto prevalente sui social della catena, non nasconde il suo amore per la frutta sulla pizza in qualunque forma: ananas, arancia, mela, pera, “a prescindere dal posto da cui provieni”. Ora a Bubba Pizza non resta che brevettare la ricetta, prima che Gino Sorbillo la scopra e decida di farla sua.