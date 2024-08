Gino Sorbillo sostiene di aver inventato la pizza con l’ananas

Allora. Riordiniamo un attimo le idee perché altrimenti la comicità della faccenda non emerge come merita. Gino Sorbillo già da qualche tempo si è fatto paladino della pizza con ananas, tanto da farne quasi un proprio epiteto. Perfetto, nulla di male, sta cavalcando l’onda dissacrante della provocazione come decine di altre volte ha fatto. Peccato che in questo caso ci sia qualcosa di diverso: già, perché il pizzaiolo sostiene di averla inventata, la pineapple pizza o Hawaiian pizza che sia.

Ma proprio convintissimo, con tanto di reel su Instagram, Stories, addirittura cartonati e cartelli celebrativi affissi sulle vetrate dei suoi locali. Apprezziamo sempre chi la pensa in grandissimo, ma diciamo che il Gino nazionale qui ha colorato ben fuori dai bordi: se continua così arriverà a registrare il brevetto della pizza con ananas, capacissimo di farlo. Chi glielo dice che questa pizza, contrariamente a quanto in moltissimi pensano, sia già storia anche in Italia?

Sorbillo e l’ananas sulla pizza: avanguardia pura (cit)

Ricordate il successo che, ormai anni orsono, ebbe il tiramisu alla birra? Qualcuno iniziò a proporlo e da li a poco ogni ristorante del creato vantava nel menu il “birramisu” come proposta super originale e unica al mondo. E la storia della pizza con ananas è simile: esiste già in Italia, ma da tantissimo tempo eh, ma ora arriva Sorbillo a vantarne l’invenzione. Ci stiamo chiedendo se sia una delle sue provocazioni (poco) astute e ragionate, ma i cartelli e i cartonati che sta affiggendo agli ingressi delle pizzerie ci fan pensare che è serio. Ovvero, ha davvero la presunzione di attribuirsi l’invenzione di questa pizza in particolare.

L’Italia del cibo nazionalpopolare lo ha dimenticato (ed è esattamente questa il target di Sorbillo, mica scemo!) ma la pizza con ananas gira per lo Stivale da anni e anni. Non si ricorda più di Anthony Bourdain che nel 2011 fece un salto da Bonci e mangiò la sua pizza con ananas e prosciutto. Non si ricorda più di Franco Pepe con la sua Ananascosta del 2019, né di Renato Bosco con il doppio crunch ricco di frutta tra cui la banana, entrambe proposte nel 2019.

“Una delle peggiori creazioni culinarie”, disse all’epoca Sorbillo

Annus Domini 2017, Gino Sorbillo dedicò una serata alla pizza con ananas. A cena conclusa, descrisse così tale pietanza: “È stata una delle peggiori creazioni culinarie del secolo scorso”. Insomma all’epoca era indignato e schierato con quella parte di popolo che definisce tutt’ora la pizza con ananas un abominio culinario (in maniera ottusa, e spesso come presa di posizione per affermare altro), e oggi addirittura ne è l’orgoglioso inventore. Pizza con ananas was born by Sorbillo, scrive. Suvvia, Gino.