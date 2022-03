Prezzi alimentari, protesta in Iraq: il governo dà la colpa alla guerra in Ucraina

Per circa una settimana, in Iraq il prezzo degli oli da cucina e della farina è salito alle stelle nei mercati locali, mentre funzionari del governo hanno cercato di affrontare la rabbia crescente della popolazione con dichiarazioni e misure.

di Marco Locatelli 10 Marzo 2022

Forti proteste sono scoppiate nel sud (povero) dell’Iraq per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari che il governo ha attribuito al conflitto in Ucraina.

Più di 500 manifestanti si sono radunati mercoledì in una piazza centrale nella città meridionale di Nassiriya. “L’aumento dei prezzi ci sta strangolando, che si tratti di pane o altri prodotti alimentari”, ha detto all’agenzia di stampa AFP l’insegnante in pensione Hassan Kazem. “Riusciamo a malapena a far quadrare i conti”.

Martedì il governo iracheno ha annunciato misure per far fronte all’aumento dei prezzi internazionali. Questi includono un’indennità mensile di circa $ 70 per i pensionati il ​​cui reddito non supera il milione di dinari iracheni (quasi $ 700), così come i dipendenti pubblici che guadagnano meno di 500.000 dinari ($ 343).

Le autorità hanno inoltre annunciato la sospensione per due mesi dei dazi doganali sui prodotti alimentari, sui beni di consumo di base e sui materiali da costruzione. Il portavoce del ministero del Commercio Mohamed Hanoun ha attribuito l’aumento dei prezzi dell’olio da cucina al conflitto in Ucraina.

“C’è una grave crisi globale perché l’Ucraina detiene una grande quota del mercato mondiale degli oli da cucina”, ha affermato un portavoce del governo.

Il ministero dell’Interno ha annunciato di aver arrestato 31 persone accusate di “aumentare i prezzi dei prodotti alimentari e abusare dei cittadini”. Un manifestante a Nassiriya mercoledì ha denunciato “l’avidità dei commercianti che manipolano i prezzi”. Sia la Russia che l’Ucraina sono tra i principali produttori di generi alimentari, tra cui olio di girasole e grano, e il Medio Oriente è particolarmente dipendente dalle importazioni dai due paesi.