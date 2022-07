Prezzi: ecco i cibi che sono aumentati di più negli ultimi mesi

di Manuela 3 Luglio 2022

Andando a fare la spesa, ci siamo tutti resi conto che i prezzi sono alle stelle. Tuttavia ci sono alcuni prodotti che sono aumentati più degli altri. Per questo motivo Coldiretti ha stilato una classifica dei cibi che sono aumentati di più nel corso degli ultimi mesi, il tutto basandosi sui dati Istat inerenti l’inflazione a giugno 2022 (inflazione che, fra l’altro, ha raggiunto il record del 1986 con i beni alimentari aumentati dell’8,8%).

Al primo posto della classifica dei rincari troviamo gli oli di semi che segnano un +68,6%. In particolar modo è l’olio di girasole a guidare questi rincari a causa della guerra in Ucraina (uno dei principali produttori mondiali). Al secondo posto troviamo il burro con un +27,7%, mentre sul terzo gradino del podio si piazza la farina con +20,5%. Per la farina il problema è l’aumento del costo del grano.

Scendendo dal podio, al quarto posto troviamo la pasta, con prezzi in crescita del +18,3% (anche qui il problema nasce dal rincaro del grano). In quinta posizione si piazza la margarina con +16,8%, mentre al sesto posto abbiamo la carne di pollo con un +15,1%. Settimo posto, invece, per il riso, quest’anno funestato anche dalla siccità.

All’ottavo posto abbiamo le uova che segnano un +13,6%, seguite a ruota dalle patatine fritte in nona posizione con +13,5%. Termina la top ten in decima posizione il gelato che costa il 13,4% in più rispetto al 2021.

La classifica si riferisce ai prezzi per il consumatore finale, ma bisogna anche considerare che l’aumento dei costi colpisce tutta la filiera, a partire dagli agricoltori: un’azienda agricola su dieci è stata costretta a chiudere l’attività, mentre un terzo di tutte le aziende agricole italiane attualmente sta lavorando in perdita a causa dell’aumento dei costi di produzione.

Nel settore agricolo, infatti, il concime è aumentato del +170%, il gasolio del +129% e i mangimi del +90%.

Ma ecco tutta la classifica: