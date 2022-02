Prezzi, il caro bollette arriva anche agli scaffali dei supermercati

di Luca Venturino 31 Gennaio 2022

Il rincaro alle bollette comincia a riversarsi anche sui prezzi esposti sugli scaffali dei supermercati, e il carrello della spesa costa sempre di più: è quanto sottolineato da Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del Gigante, gruppo operativo nel settore della grande distribuzione.

Le richieste dei fornitori, infatti, continuano a salire, con la pasta che segna un rincaro dell’8%, i biscotti del 10%, il caffè del 5%, la farina del 20% e lo zucchero del 5%. E questo senza considerare gli aumenti dei costi per i materiali impiegati negli imballaggi, che secondo le previsioni sul primo trimestre del 2022 si aggireranno sul +70% per la plastica, +40% per il vetro e +31% per carta e cartone. “A ciò, poi” conclude infine Panizza, “bisogna aggiungere il costo dell’energia proiettato direttamente sui nostri punti vendita e su tutte le nostre strutture che devono essere illuminate, devono contare sul sistema di refrigerazione per la conservazione degli alimenti e, nel prossimo futuro, con l’aumento delle temperature, sul condizionamento dell’aria”.