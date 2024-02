Prezzi record per il cacao: la produzione cala drasticamente

Pessime notizie per chi ama il cioccolato: il cacao ha raggiunto prezzi record sia a Londra che a New York. E tutto a causa del calo drastico di produzione in Ghana e Costa d'Avorio

Brute notizie per gli amanti del cioccolato: pare che il cacao abbia raggiunto prezzi record. A Londra ha registrato il prezzo storico di 4.248 sterline a tonnellata, mentre a New York ha raggiunto il prezzo più alto mai visto in più di 46 anni: ora costa 5.288 dollari a tonnellata. Perché? Il motivo è presto detto: i raccolti in Ghana e Costa d’Avorio sono letteralmente colati a picco per via della pioggia eccessiva. Pensavate che fosse per la siccità, vero? E invece no: questa volta sono state le troppe piogge a rovinare i raccolti.

Caro il mio cacao e caro il mio San Valentino

Il fatto che il cacao abbia subito una tale impennata dei prezzi proprio in prossimità di San Valentino non è certo una buona cosa. Chi voleva cavarsela con poco, regalando della cioccolata a buon prezzo dovrà forse rivedere la propria strategia.

I dati provenienti dai mercati di Londra e New York purtroppo parlano chiaro: mai visti prezzi alla tonnellata così alti per il cacao. Siaka Sylla della cooperativa Scapen (cooperativa che gestisce più di 1.500 coltivatori nella zona di Divo, in Costa d’Avorio), ha spiegato all’agenzia France Presse che in venti anni non ha mai assistito a un raccolto come questo.

E in negativo. Il problema, questa volta, sono state le piogge torrenziali che negli ultimi mesi hanno rovinato i raccolti. In realtà i prezzi del cacao sono in aumento sin dall’inizio del 2023, sempre a causa della carenza dell’offerta. Il che ha portato ad avere oggi praticamente un prezzo alla tonnellata che è più che raddoppiato, sia a Londra che a New York.

Siamo addirittura ben oltre i picchi massimi che erano stati raggiunti nel 2011 quando una gravissima crisi post elezioni in Costa d’Avorio aveva scatenato nel paese tensioni tali da causare più di 3mila morti.

In realtà, però, non abbiamo esattamente raggiunto il massimo storico, almeno nella Grande Mela. L’analista Carsten Fritsch ha ricordato che il prezzo massimo mai raggiunto è stato nel 1977 con 5.379 dollari a tonnellata, però manca assai poco a dire il vero.

Il problema, però, è diffuso un po’ in tutta l’Africa. Nel 2023 le piogge eccessive hanno permesso la proliferazione di malattie assai gravi per le piante di cacao, fra cui la cosiddetta malattia del baccello nero. Che, come si evince dal nome, può far annerire e successivamente marcire i baccelli di cacao a causa della troppa umidità.

Il fatto è che per garantire una produzione ottimale di cacao, ci va la giusta alternanza di sole e pioggia. Ma i cambiamenti climatici stanno provocando eventi climatici estremi in un senso o nell’altro: o abbiamo troppa siccità o abbiamo troppe piogge torrenziale. E questi estremi nuociono alle piantagioni di cacao.

Ricordiamo come la Costa d’Avorio sia il primo paese produttore al mondo di cacao, seguito a ruota dal Ghana. Secondo i dati forniti da Icco, l’Organizzazione internazionale del cacao, Costa d’Avorio e Ghana insieme producono il 60% della quantità totale di cacao mondiale. Il guaio è che tale carenza di cacao proseguirà probabilmente anche per tutta la stagione agricola 2023/24, tanto che anche a inizio anno le consegne di cacao nei porti della Costa d’Avorio sono diminuiti di ben il 35% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso.