Prima d’ora non c’era mai stata una sushi chef stellata: ecco perché

Quello del sushi giapponese è sempre stato un mondo totalmente dominato dagli uomini. Le ragioni, prevedibilmente non convincono nessuno, trattandosi di antiche credenze come il fatto che le donne abbiano mani troppo calde e piccole per maneggiare il pesce e formare i nigiri, o abbiano un senso dell’olfatto influenzato dall’abitudine a truccarsi, ma, come spesso capita, sono dure a morire.

Talmente dure che il primo ristorante di sushi aperto da una itamae donna ha aperto a Tokyo solo nel 2010, dopo più di duemila e trecento anni di storia del prodotto. Oggi, nel 2025, un altro tabù è stato infranto: una sushi chef donna è stata per la prima volta insignita della stella Michelin. Si tratta di Chizuko Kimura, del ristorante Sushi Shunei di Parigi.

Chi è Chizuko Kimura

La storia di Kimura non è però “solo” quella di un talento la cui professionalità e perseveranza sono state infine premiate. Tutto inizia nel periodo del Covid, quando la futura sushi chef, all’epoca non proprio interessata a quella carriera, perse il lavoro come guida turistica: decise quindi di aiutare il marito, Shunei Kimura, nel suo ristorante, anche per sostenerlo nella battaglia contro il cancro.

Gli sforzi di Shunei vengono premiati nel 2022 quando Sushi Shunei riceve la sua prima stella Michelin, e anche Chizuko viene contagiata dalla passione: “se Shunei non avesse mai ricevuto la stella -racconta- non avrei mai sentito la necessità di ottenerne una anche io. Ma era così orgoglioso che il suo ristorante fosse premiato, così la stella ha cominciato a diventare importante anche per me”.

Una stella che purtroppo si rivelerà agrodolce per la coppia: appena tre mesi dopo la premiazione, chef Kimura soccomberà alla grave malattia, e lo stesso anno il piccolo ristorante situato nel cuore di Montmartre perse il “macaron”.

Ma ormai la strada di Chizuko era segnata: mettendo in pratica quanto appreso durante l’apprendistato col marito e continuando a migliorarsi, anche tornando spesso in Giappone per continuare a studiare, a marzo di quest’anno Sushi Shunei ha recuperato la tanto agognata stella, facendo della sua chef la prima itamae donna al mondo a ricevere il riconoscimento.

Non solo, ma Kimura è riuscita ad ottenere un premio così importante per il suo sushi dopo solo cinque anni di studio e lavoro, mentre la tradizione vorrebbe un percorso di almeno dieci anni: “se questo premio può ispirare e incoraggiare altre donne, sarò molto contenta”, ha dichiarato.

E conclude: “Il mio primo obiettivo è mantenere la stella, e per farlo dobbiamo puntare a offrire un servizio ancora migliore ed assicurare una qualità impeccabile”.