Pringles crea un personaggio per il videogioco West of Dead: Frank lo Zombie

Pringles si lancia nel mondo dei videogame e crea un personaggio per il videogioco West of Dead: Frank lo Zombie. Tutto in collaborazione con Xbox.

Si tratta ovviamente di una campagna promozionale che unisce insieme intrattenimento e marketing, superando le barriere fra il mondo virtuale e quello reale. Eh sì, perché la campagna pubblicitaria ha avuto inizio sul canale Twitch di Leah Viathan, una gaming influencer. Lo zombie Frank, co-creato da Pringles, infatti è scappato dal videogioco West of Dead per andare nella camera di Leah, attirato dalle Pringles del gamer.

Ma il viaggio di Frank lo zombie non finisce qui: arriverà in Italia dall’influencer Delux, mentre tornerà anche nel videogioco West of Dead dal 10 febbraio. Sarà un personaggio permanente che incontrerà i giocatori fornendo loro consigli e suggerimenti.

Elisa Tudino, Marketing Activation Lead Kellogg Italia, ha spiegato che questa è la terza campagna gaming di Pringles: è fantastico riuscire a unire marketing e intrattenimento. Inoltre è divertente creare esperienze simili: i gamer amano le sorprese.

Ma non finisce qui: grazie alla collaborazione con Xbox, per ogni tubo di Pringles acquistato, ecco che i consumatori otterranno 7 giorni di prova di Xbox Game Pass Ultimate. Inoltre inserendo sul sito di Pringles l’apposito codice che si trova sulla confezione sarà possibile vincere una console Xbox Serie X (occhio che molti utenti segnalano il malfunzionamento dei codici: se vi succede, contattate Pringles sui suoi canali social).