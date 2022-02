Prodotti dimagranti promossi da Katia Follesa: è tutta una grande bufala

di Valentina Dirindin 19 Febbraio 2022

Katia Follesa, simpatica e amatissima attrice comica, non ha mai promosso alcun prodotto dimagrante. E’ la stessa attrice ad affaermarlo, cercando di fare “chiarezza una volta per tutte” su una grande bufala, dopo che sul web sono girate sue fotografie con in bella mostra alcuni prodotti per perdere peso.

“Non ho mai sponsorizzato nessun prodotto dimagrante”, ha scritto Follesa sulla sua pagina Instagram, postando una delle fotografie incriminate. “Non ho mai dato l’autorizzazione a usare la mia immagine associata a gocce miracolose per perdere peso velocemente! NON ESISTONO!!!! Sono vittima di una truffa.

Gli avvocati stanno esaminando il caso ma non è cosa semplice in quanto, purtroppo, non si tratta di persone fisiche perseguibili giuridicamente, ma di ALGORITMI”.

Katia Follesa non si è limitata a smentire la fake news, ma ha voluto anche lanciare un messaggio su un tema delicato come quello del dimagrimento: “Per perdere peso e preservare la mia salute mi sono rivolta a un medico specialista che, dopo una serie di accurati esami, mi ha indicato il percorso migliore per STARE BENE. Associo ad una sana alimentazione il movimento fisico, blando per giunta. Ogni persona è diversa, NON ESISTE UNA DIETA UGUALE PER TUTTI”, ha scritto.