Produzioni agroalimentari locali: ok dalla Camera per la tutela

Valorizzazione delle produzioni locali ancora al centro dell’attenzione. È infatti arrivato nelle scorse ore l’ok dalla Camera alla normativa per la tutela delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

421 i voti a favore arrivati da Montecitorio, nessuno contrario e due astenuti. Ora la “palla” passa al Senato poiché sono stati approvati emendamenti al testo originario.

Nello specifico, il testo approvato prevede la valorizzazione e la tutela delle piccole produzioni locali, quei “prodotti agricoli – si legge nel testo – di origine animale o vegetale destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quella contigua”.

La normativa prevede inoltre per questi prodotti un logo ad hoc e non un marchio che avrebbe dei limiti maggiori a livello burocratico e di procedure. Ci saranno poi semplificazioni sulle procedure di produzione e vendita dei prodotti.

Fonte: ANSA