Prosciutto di Parma, le vendite delle vaschette crescono del 6%

Le vendite del Prosciutto di Parma in vaschetta chiudono il 2021 registrando una crescita su base annua del 6%.

di Luca Venturino 10 Febbraio 2022

Crescono le vendite delle vaschette di Prosciutto di Parma, che registrano un aumento del 6% nel 2021: a renderlo noto è l’omonimo Consorzio, che sottolinea anche come in Italia le confezioni di Parma preaffettato vendute ammontino a circa 30 milioni.

Buono anche l’export, in crescita del 3% su base annuale, con il mercato europeo che si profila come di gran lunga il più importante: le esportazioni extraeuropee, invece, assorbono solamente il 14% delle vendite, equivalenti a 390 mila prosciutti affettati. In questo contesto il primo mercato sono gli Stati Uniti d’America, che soffiano il primato al Regno Unito che mostra invece una flessione negativa, accentuata anche dalle conseguenze della Brexit.

“Il preaffettato sta dimostrando anno dopo anno tutta la sua forza” commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma “le vendite nel 2021 sono state favorite dal confinamento imposto dalla pandemia, dai prezzi e dall’allungamento della shelf-life della vaschetta, ma si tratta di un trend destinato a durare e a consolidarsi sempre più. Per questo è importante continuare a investire per crescere soprattutto all’estero”.