Prosciutto Toscano Dop, boom di export negli Stati Uniti: +30%

di Luca Venturino 4 Febbraio 2022

Il Prosciutto Toscano Dop è sempre più apprezzato negli Stati Uniti, tanto da far segnare nel 2021 un aumento delle esportazioni del 30%: ecco spiegata, dunque, la presenza del Consorzio in questi giorni nelle terre oltreoceano, in “missione diplomatica” per consolidare e ampliare il network di relazioni con agenti, importatori e operatori professionali del settore.

Prima tappa a Miami, Florida, e più precisamente al Miami Culinary Institute, dove il Prosciutto Toscano Dop è stato protagonista di una masterclass dedicata alle eccellenze Dop e Igp toscane. La prossima fermata sarà poi Las Vegas, dal 6 all’8 febbraio, in occasione del Winter Fancy Food Show, festival che rappresenta una porta d’ingresso privilegiata nel mercato della West Coast.

“È la nostra terza partecipazione al Winter Fancy Food Show” ha spiegato Emore b, direttore del Consorzio “Questo evento trade è strategico per il business del nostro comparto negli Stati Uniti, perché ci offre la possibilità di incontrare buyer e importatori della West Coast. A Las Vegas ci presentiamo al fianco di un’altra eccellenza toscana, il Pecorino Toscano Dop”. Gli USA sono un mercato particolarmente importante per il Prosciutto Toscano Dop: insieme al Regno Unito, infatti, rappresentano il principale Paese di destinazione dell’esportazione extraeuropea con un giro di affari che corrisponde al 15% del fatturato export del comparto,