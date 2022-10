Prosciutto Toscano Dop, il fatturato al consumo supera gli 80 milioni di euro

di Luca Venturino 10 Ottobre 2022

Un’annata da incorniciare: il Prosciutto Toscano Dop ha chiuso il 2021 con un fatturato al consumo complessivo (considerando il prodotto etichettato) di 81 milioni di euro. Si tratta di quanto emerso dal più recente rapporto redatto dall’omonimo Consorzio di Tutela, che ha sottolineato come, nel corso dell’anno passato, siano stati marchiati ben 307.295 prosciutti, con un valore alla produzione di 37,8 milioni di euro e una crescita dell’export del 30% su base annua.

Stando a quanto scritto nel rapporto in questione, per di più, possiamo apprendere che di fatto l’80% dei Prosciutti Toscani Dop sono commercializzati nel segmento della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e cash&carry, mentre i piccoli dettaglianti rappresentano il restante 20%. Rimane soprattutto notevole, tuttavia, la crescita sui mercati esteri: i dati raccolti dal Consorzio sottolineano un sano legame commerciale soprattutto con i Paesi del Nord Europea e con la Germania (tanto che lo stesso Consorzio ha lasciato trapelare l’intenzione di intensificare gli sforzi dell’ultimo trimestre dell’anno in corso proprio in questo mercato); mentre ampliando lo sguardo al di là del Vecchio Continente emergono ottimi rapporti anche con Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito (nonostante le difficoltà e i dubbi dovuti alla Brexit).

Nel corso del mese di novembre, per di più, il Consorzio organizzerà specifiche masterclass di approfondimento rivolte ai maggiori attori del settore, quali rappresentanti dell’horeca, buyer e distributori; mentre per il consumatore finale saranno realizzate attività promozionali in collaborazione con Eataly negli store di Düsseldorf e Monaco di Baviera.