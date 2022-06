Prosciutto Toscano Dop, il fatturato al consumo supera gli 81 milioni di euro

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

Il fatturato al consumo del Prosciutto Toscano Dop – considerando esclusivamente il prodotto etichettato – supera il muro degli 81 milioni di euro: stando ai dati redatti dall’ente di certificazione Ifcq, infatti, nel 2021 i prosciutti salati sono stati 284.751, equivalenti a un volume complesivo di 3.986.514 kg; mentre i Prosciutti Toscani Dop marchiati sono stati invece 307.295.

Il valore alla produzione – facendo nuovamente riferimento ai dati di cui sopra – si attesta invece intorno ai 37,8 milioni di euro, con la grande distribuzione organizzata e il cash & carry che di fatto si confermano come principali canale di distribuzione: 4 Prosciutti su 5, infatti, vengono commercializzati proprio in questi segmenti. Significativa, in questo contesto, la crescita a doppia cifra del segmento del pre-affettato: la produzione inerente all’anno precedente fa infatti registrare una crescita dell’11.7% su base annua, mentre le vaschette rappresentano circa il 30% delle vendite a volume di Prosciutto Toscano Dop. Positiva anche la crescita sui mercati esteri: si segnala in tal senso un aumento del volume delle esportazioni del 30%, con l’area europea che di fatto è responsabile del 70% dell’export complessivo (interessante notare, inoltre, che proprio il settore delle esportazioni rappresenta il 15% del fatturato al consumo del prodotto). Per quanto riguarda l’area extra Ue, invece, i Paesi dove il Prosciutto Toscano Dop riscuote il maggiore successo sono Regno Unito, Giappone, Australia e Nuova Zelanda (escludendo Stati Uniti e Canada).