Prosecco rosè, il più amato in UK? Quello di Kylie Minogue

La pop star Kylie Minogue ha raggiunto il milione di bottiglie vendute del suo rosè in soli 10 mesi. In UK è diventato un il marchio Prosecco numero uno.

di Marco Locatelli 26 Novembre 2021

Il Prosecco rosè sta conquistando il Regno Unito. Non si tratta però di un’etichetta italiana, ma del vino firmato dalla celebre cantante australiana Kylie Minogue.

La Minogue con la sua Kylie Minogue Wines ha raggiunto il milione di bottiglie vendute in pochissime tempo. A soli 10 mesi sugli scaffali, il Prosecco rosè Minogue – con la bottiglia dai cuori intagliati – è praticamente diventato il rosè di riferimento nel Regno Unito.

Secondo i dati Neilsen, il rosè della pop star australiana ha raggiunto 1,4 milioni di sterline di vendite al dettaglio nelle ultime 12 settimane.

“Vendere più di un milione di bottiglie in meno di un anno è stato incredibile – ha detto la cantante – ed è una testimonianza della qualità dei produttori e viticoltori con cui il marchio ha avuto la fortuna di lavorare”. La pop star ha ricevuto un riconoscimento ai The Drinks Business Awards come “miglior lancio dell’anno”.