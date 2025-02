Prosus acquisisce Just Eat Takeaway per 4,1 miliardi di euro

Dopo cinque anni dall’ultima fusione-acquisizione, è di nuovo tempo di cambiamenti per Just Eat. Prosus, società di investimento olandese, è finalmente riuscita a far sua una delle più grosse aziende di consegna a domicilio al mondo. Diciamo finalmente perché già tra il 2019 e il 2020 Prosus aveva provato a mettere le mani su questo impero del food delivery, per poi essere battuta da Takeaway.com (è infatti più corretto parlare di Just Eat Takeaway, se vogliamo essere precisi). La mossa da 4,1 miliardi di euro crea così il quarto gruppo di consegna di cibo a domicilio più grande al mondo.

L’acquisizione

Prosus ce l’ha fatta: Just Eat Takeaway è ora di sua proprietà, per la gioia di entrambe le parti. “Prosus supporta pienamente i nostri piani strategici e le sue vaste risorse ci aiuteranno a accelerare ulteriormente i nostri investimenti e la nostra crescita nei settori del cibo, della spesa, del fintech e di altri ambiti correlati”, spiega Kitse Groen, fondatore di Takeaway e AD dell’azienda. Prosus non è affatto nuova al settore: è interamente sua la società iFood (che opera in America Latina) e detiene una partecipazione del 28% nella tedesca Delivery Hero. Alla società di investimento olandese era anche già riuscito un bel colpo proprio nei confronti di Just Eat Takeaway, quando nel 2022, attraverso una controllata (Movile), aveva acquisito il 33% di iFood proprio da Just Eat, diventando di fatto proprietaria dell’azienda.

Con l’acquisizione, il colosso del food delivery uscirà dalla Borsa di Amsterdam, ma non prima di aver fatto schizzare il titolo a oltre il 50%. “Siamo entusiasti che Just Eat Takeaway.com entri a far parte del Gruppo Prosus e dell’opportunità di creare un campione tecnologico europeo”, dichiara Fabricio Bloisi, CEO di Prosus. “Crediamo che combinare le solide capacità tecniche e di investimento di Prosus con la posizione di leadership di Just Eat Takeaway.com nei principali mercati europei creerà un valore significativo per i nostri clienti, driver, partner e azionisti”.