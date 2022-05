Proteine alternative, il finto merluzzo a base di alghe che si “sfalda” come il pesce vero

di Dissapore 3 Maggio 2022

Il settore delle proteine alternative tira fuori una novità al giorno: ora una startup irlandese specializzata in finto pesce, con due prodotti a base di alghe già sul mercato, ha annunciato la creazione di un simil-merluzzo che “si sfalda”, cioè ha la tipica consistenza dei filetti di pesce vero con le fibre muscolari che si sfogliano.

Sea & Believe, questo il nome dell’azienda, vende due prodotti di pesce alternativo, hamburger e goujon (bastoncini fritti) di alghe, oggi disponibili in 50 negozi in tutta l’Irlanda. Ma la scorsa settimana all’IndieBio’s Demo Day la startup ha annunciato di essere vicina al lancio di quella che afferma essere la sua più grande svolta: un filetto di “merluzzo” intero a base vegetale che si sfalda come un vero pesce.

Per la fondatrice dell’azienda Jennifer O’Brien, le alghe irlandesi sono una scelta naturale come elemento fondamentale per un prodotto a base di pesce alternativo. L’azienda ritiene che il filetto, che conterrà fino a 25 grammi di proteine, sarà il primo prodotto ittico a base vegetale a sfaldarsi proprio come quello reale.

Sea & Believe sta raccogliendo fondi per continuare lo sviluppo del suo merluzzo e per costruire la sua catena di approvvigionamento di alghe, compreso un allevamento di alghe nell’Irlanda nord-occidentale. Stanno lavorando con due agenzie irlandesi per aiutare a formare i pescatori locali a raccogliere le alghe su corde di 500 metri.