Proteine alternative, in Usa arriva l’uovo a base vegetale

Non un prodotto che assomiglia all'uovo sbattuto, ma un vero e proprio sostituto vegetale per fare uova poché e a occhio di bue: è la promessa della startup che opera in USA nel mercato delle proteine alternative.

di Dissapore 30 Maggio 2022

Una startup israeliana è vicina a portare ai consumatori USA un uovo a base vegetale che imita in tutto e per tutto quelli veri. Yo! Egg ha raccolto 5 milioni di dollari (4,6 milioni di euro circa) in un round di sottoscrizioni, soldi che saranno utilizzati per supportare il debutto del suo uovo fritto nei ristoranti degli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Yo! Egg è stata fondata nel 2019 a Pardes Hanna, in Israele, con la missione di diventare il produttore di uova senza galline più grande e sostenibile del mondo.

Altre aziende si concentrano su prodotti a base di uova a base vegetale come sostituti per la cottura al forno o strapazzate, mentre Yo! Egg vuole ricreare “l’esperienza completa dell’uovo”, offrendo versioni a base vegetale di uova fritte, in camicia e sode. L’azienda descrive l’offerta come: “Con un bianco d’uovo perfetto e un tuorlo che cola, per i consumatori che amano il gusto e la consistenza delle uova ma che preferirebbero un’opzione più sostenibile e priva di colesterolo”.

I prodotti di Yo! sono realizzati utilizzando un mix di proteine ​​vegetali, acqua, olio di semi di girasole, soia, farina e “altri semplici ingredienti”: il prodotto risultante ha un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto alla sua controparte di derivazione aviaria.

“Con oltre 95 miliardi di uova consumate ogni anno negli Stati Uniti e ogni uovo che richiede 53 galloni di acqua per essere prodotto, abbiamo bisogno di una soluzione migliore”, ha affermato Johnny Ream, partner di Stray Dog Capital, una delle società di venture capital a guidare il round di finanziamento. Attualmente l’unico posto dove acquistare Yo! Il prodotto a base di uova è in Israele presso la catena di ristoranti Benedict.

La start-up è una delle tante che attualmente lavorano su sostituti delle uova a base vegetale. Eat Just, con sede a San Francisco, ha sviluppato il proprio sostituto utilizzando le proteine ​​dei fagioli mungo. L’ingrediente ha recentemente ricevuto l’approvazione per i nuovi prodotti alimentari dall’UE e l’ingresso del prodotto nel mercato europeo è previsto a breve.