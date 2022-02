Proteine alternative, le microalghe potrebbero essere coltivate su Marte

di Dissapore 5 Febbraio 2022

Proteine alternative, le alghe sono il futuro? Secondo delle recenti ricerche eseguite da startup del settore, in particolare le microalghe sono così facili e vantaggiose da coltivare che si potrebbe farlo anche su Marte.

La coltivazione delle alghe ha alcuni vantaggi di sostenibilità molto evidenti, in particolare per quanto riguarda la poca dipendenza da risorse naturali limitate. Siccome l’ambiente è il mare, non richiede acqua dolce e non è in competizione con le colture a terra. Viene anche coltivato senza input come fertilizzanti o pesticidi. Anche quando le microalghe vengono coltivate in vasche a terra, la dipendenza dalle risorse naturali è minima rispetto all’allevamento convenzionale o alle tradizionali coltivazioni agricole.

Ma ci sono ulteriori vantaggi, di cui si è parlato all’incubatore ProVeg e all’evento Future Food Series di Zinitinus la scorsa settimana. Le microalghe non hanno affatto bisogno di essere coltivate vicino agli oceani. In effetti, i sistemi di coltivazione possono essere installati in alcuni dei luoghi più improbabili del pianeta… e anche più lontano. La vicepresidente della European Algae Biomass Association Alexandra Mosch ha parlato di produzione in fotobioreattori chiusi (PBRS) o in luoghi aperti ma non adatti ai seminativi, come i deserti: “Ciò significa che possono anche essere coltivate negli edifici o sui tetti, o essere integrate in fattorie verticali”, ha detto ai delegati Mosch.

Data l’adattabilità dei sistemi di produzione di microalghe, si potrebbe persino pensare che gli alimenti a base di microalghe vengano prodotti in alcuni dei paesaggi più desolati, ha suggerito Eugene Wang, CEO di Sophie’s BioNutrients con sede a Singapore. La start-up, che sta espandendo la sua presenza nei Paesi Bassi, fermenta microalghe in bioreattori, isola le loro proteine e le trasforma in polvere per alimenti: “Quando Elon Musk manderà le persone su Marte, potremmo aggiungerci il nostro sistema di coltivazione. Perché? Perché dove c’è acqua, ci saranno microalghe“, ha spiegato. “E possiamo usare le microalghe su quel pianeta per creare cibo per i nuovi coloni.