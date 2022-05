Proteine alternative, startup produce vero latte di mucca, ma vegano

di Dissapore 6 Maggio 2022

Latte vero, di mucca, ma vegano, cioè senza mucche. Una startup spagnola, Real Deal Milk, ha sviluppato un sistema di produzione per il latte e altri prodotti caseari basato sulla fermentazione di precisione per evitare l’intervento delle mucche nel processo. L’obiettivo dell’azienda è creare un prodotto sostitutivo di latte, formaggio e yogurt che abbia le stesse proprietà biologiche, gusto e consistenza di questi prodotti e venderlo direttamente ai supermercati tra cinque anni.

Il processo utilizzato dalla startup catalana è molto simile alla fermentazione che si è svolta negli anni nel settore alimentare in prodotti come il pane o la birra. In questo caso, si basa sull’inserimento di particelle di DNA della mucca nelle cellule di lievito per la successiva coltivazione. Una volta separate dal resto dei componenti, vengono introdotte nel lievito e, attraverso la loro coltivazione in vasche di fermentazione, viene loro insegnato a crescere e produrre le proprie proteine, per poi raccoglierle e purificarle. Successivamente vengono incorporati il ​​resto degli elementi che compongono il latte vaccino, come grassi, zucchero, vitamine e minerali.

“Dobbiamo avvicinarci alle abitudini e ai gusti delle persone, vogliamo offrire un’opzione che non comporti cambiamenti nello stile di vita dei consumatori, ma che sia meglio per il pianeta”, afferma l’amministratore delegato di Real Deal Milk, Zoltan Toth-Czifra.