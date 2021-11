Proteine alternative, una startup ha fatto il siero di latte in polvere vegan

La startup Perfect Day ha messo a punto un sistema per produrre proteine del siero di latte in polvere senza coinvolgere animali e quindi vegan.

di Dissapore 30 Novembre 2021

Perfect Day, una startup che produce proteine ​​anternative mediante fermentazione di precisione, e Natreve, un’azienda di benessere e nutrizione, hanno collaborato per produrre MOOLESS, una polvere proteica a base di proteine ​​del siero di latte vegan.

Nel 2020, la FDA ha approvato le proteine ​​del siero di latte senza animali di Perfect Day a base di beta-lattoglobulina (la proteina proprietaria dell’azienda) per il consumo umano. Ciò ha permesso alla start-up di vendere le sue proteine ​​​​del latte alternative alle aziende per creare nuovi prodotti. Il mese scorso Perfect Day ha lanciato un mix per torte con siero di latte animal-free attraverso la sua Urgent Company.

MOOLESS è il prodotto più recente che utilizza le proteine ​​del siero di latte senza animali di Perfect Day, che sono molecolarmente identiche alle proteine ​​del siero di latte convenzionali. Secondo le aziende, questa sarà la prima polvere di proteine ​​del siero di latte senza animali sul mercato che fornisce anche gli stessi benefici nutrizionali del siero di latte, offrendo anche un minore impatto ambientale. Una singola porzione della polvere proteica alternativa fornirà 20 grammi di proteine. MOOLESS è un prodotto vegano perché non di origine animale, ma non è adatto a chi soffre di allergia ai latticini.

MOOLESS sarà disponibile in quattro gusti: Cupcake alla vaniglia, Cookies and Cream, Strawberry Shortcake e Chocolate Fudge Brownie. La polvere proteica alternativa sarà lanciata all’inizio del 2022 con un importante rivenditore statunitense e sul sito web di Natreve.