Proteine vegetali, una startup crea il salmone plant-based

di Dissapore 17 Gennaio 2022

Il finto salmone vegetale non è stati mai realizzato: almeno fino a oggi, quando Plantish, startup israeliana specializzata nella sviluppo di proteine alternative, ha presentato il suo filetto di salmone plant-based. Plantish è una nuova azienda nel settore della tecnologia alimentare fondata sei mesi fa nel 2021. Nonostante sia così giovane, l’azienda ha raccolto un round di 2 milioni di dollari, guidato da TechAviv Founder Partners, a metà del 2021.

Il primo prodotto dell’azienda si chiama Plantish Salmon: sarà un filetto di salmone completamente strutturato, dissossato e a base vegetale. Anche se l’azienda non ha voluto rivelare di quali ingredienti è fatto esattamente il filetto, ha affermato che avrà lo stesso valore nutritivo del salmone reale, incluso un alto contenuto proteico, vitamine del gruppo B e grassi Omega-3 e Omega-6 .

Secondo l’azienda, il suo filetto di salmone alternativo può essere utilizzato in qualsiasi applicazione in cui viene utilizzato il salmone convenzionale. Ciò il filetto di salmone non ha, garantisce Plantish, è la presenza di mercurio, microplastiche, antibiotici o altre tossine, cioè tutti elementi che caratterizzano invece negativamente i pesci pescati o di allevamento. Il salmone d’allevamento può essere nutrito con grandi quantità di antibiotici, mentre il pesce catturato in natura solleva preoccupazioni per la pesca eccessiva e la contaminazione da microplastiche.

Good Catch è un’altra azienda che produce prodotti ittici vegani e la scorsa settimana ha lanciato un nuovo hamburger di salmone a base vegetale. Un’altra concorrente che lavora a un filetto di salmone a base vegetale è Revo Foods, che ha sede in Austria e utilizza la tecnologia di biostampa per alcuni dei suoi prodotti alternativi. Plantish ha affermato che sta pianificando il lancio ufficiale del prodotto nel 2024.