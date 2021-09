PS5: anche una fetta di pizza Ristorante al tonno in un devkit venduto a 6mila euro

di Marco Locatelli 16 Settembre 2021

Su eBay un utente di Torino ha messo in vendita la versione per sviluppatori della console PlayStation 5, con tanto di fetta di pizza surgelata “Ristorante” di Cameo. Il tutto alla (non proprio popolare) cifra di 6.000 euro.

Come si legge su Twitter, non è la prima volta che questo utente prova a piazzare su eBay la sua console PS5 in versione “devkit” (la console usata dai team di sviluppo per testare i giochi ancora in fase di sviluppo): già due mesi fa l’aveva messa in vendita, ma senza trovare un acquirente.

The person who put a PS5 devkit on eBay a month or two ago relisted it with a fuckin slice of pizza on it and it actually sold 🤣 pic.twitter.com/oONE4B88KH — Lance McDonald (@manfightdragon) September 16, 2021

Oltre alla fetta di pizza inserita in mezzo alla console, nella sua caratteristica “V” centrale, l’utente eBay ha accompagnato al devkit PS5 anche una spatola (da usare ovviamente per spostare la fetta di pizza) personalizzata con un logo PlayStation.

Al momento su eBay il prodotto viene indicato come venduto, ma non è chiaro se sia la verità o se, invece, la vendita sia stata bloccata per via di un possibile intervento di Cameo.