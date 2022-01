Pub del 1500 in affitto su Aribnb: la spillatrice funziona ancora

Un intero pub in affitto su Airbnb in Inghilterra: sei camere, sette bagni, un biliardo e tutta la birra del mondo a disposizione.

di Valentina Dirindin 20 Gennaio 2022

Chi non vorrebbe vivere l’esperienza di dormire – anche solo per qualche giorno – al piano di sopra di un vero pub inglese del 1500, alzandosi di tanto in tanto per spillarsi una birretta in autonomia? Su Airbnb si può fare, è bene che lo sappiate. Il proprietario di un pub inglese nel Lincolnshire, infatti, ha deciso di mettere a disposizione proprio questo servizio: il proprio locale completamente in affitto per i turisti. Un vero pub del sedicesimo secolo, con al primo piano la casetta destinata al proprietario.

Situato a Tetford, a circa quattro ore di auto a nord di Londra, sulla costa orientale dell’Inghilterra, The White Hart Inn ha proprio l’aspetto di un tradizionale pub di paese, ricoperto di edera all’esterno e tutto in legno all’interno, con tavolo da biliardo e bersaglio per le freccette inclusi.

L’appartamento al primo piano comprende sei camere da letto e sette bagni, quindi il pub può essere affittato per un gruppo di amici, magari in occasione di una festa o di un addio al celibato. Prenotando per tempo, si può chiedere anche alla proprietà di riempire le spillatrici con la propria birra preferita, in modo da avere tutto l’occorrente per un vero weekend all’inglese.