Pub in calo in UK: in 10 anni sono spariti 7mila locali

In Uk stanno progressivamente diminuendo il numero dei pub: in 10 anni ne sono stati chiusi 7mila, 200 solo dallo scorso anno.

di Manuela 5 Luglio 2022

È allarme in UK per il calo del numero dei pub: in 10 anni ne sono spariti 7mila, di cui 200 chiusi o riconvertiti ad altro solo dal 2021 a oggi.

Non solo bar e ristoranti chiudono in Italia, ma anche in Gran Bretagna il numero dei pub è in forte discesa: quest’anno in Inghilterra e Galles tale numero è sceso al di sotto delle 40mila unità.

Prima la pandemia, poi l’inflazione, poi la guerra e la crisi energetica e delle materie prime: a causa di tutti questi fattori molti pub sono stati o demoliti o riconvertiti. Secondo la British Beer and Pub Association, il British Institute of Innkeeping e UKHospitality, solamente il 37% di queste aziende riesce a realizzare dei profitti: tutti gli altri sono vittime dell’aumento dei costi dell’energia, delle materie prime e dell’inflazione.

Molti pub lamentano anche il fatto che, dopo la pandemia, la gente preferisce uscire per andare a mangiare al ristorante al posto di andare in un pub. Alcuni locali sono stati costretti a licenziare, altri invece hanno proprio dovuto chiuder i battenti a causa del costo delle bollette che in un anno solo salite da 28mila sterline a 65mila sterline. O anche di più: il pub The Newport vicino a Dundee in un anno ha visto salire le bollette da 17mila a 90mila sterline.

Per questo motivo le associazioni del settore hanno chiesto al governo di intervenire: sono necessari maggiori sostegni. Se il governo non interverrà, nel corso del 2022 molte aziende saranno distrutte in quanto non riusciranno più ad assorbire i rincari dei costi.