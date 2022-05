Pub inglese viene caldamente invitato da Vogue a cambiare nome

di Dissapore 14 Maggio 2022

Un pub inglese, collocato in un villaggio in Cornovaglia, ha ricevuto una lettera da una delle più grandi riviste di moda del mondo, Vogue, con l’invito – o meglio, la richiesta – di cambiare nome. Il motivo? Il pub si chiama Star Inn at Vogue, e in realtà, per quanto possa sembrare, il nome non ha nulla a che vedere con la famosa rivista. Semplicemente, il locale si trova nel villaggio di Vogue, vicino a Redruth, ed è lì da circa centocinquant’anni, senza mai aver pensato di essere confuso con un magazine.

Tuttavia, l’editore della rivista Vogue Condé Nast non la pensa così, e ha detto al pub che il suo nome potrebbe “causare problemi”. Il proprietario del pub Mark Graham ha risposto a Vogue con una lettera dal tono un po’ ironico, dichiarandosi per nulla preoccupato bensì divertito dall’accaduto. “A prima vista ho pensato che fosse una delle persone di qua che voleva prendersi gioco di noi”, ha dichiarato alla BBC, “ma a quanto pare è tutto reale”. “Ho spiegato loro che il villaggio è qui da 200 anni, il pub un po’ meno. Abbiamo scelto il nome del pub prendendolo semplicemente dal nome del villaggio”. Anzi – ha detto ironicamente – per un attimo ha pensato di citare la rivista perché indubbiamente era stato il paese a usare per primo la parola “Vogue”. Madonna ha alle spalle una canzone di successo chiamata Vogue, pubblicata nel 1990, e il signor Graham ha detto a Condé Nast che non aveva nemmeno chiesto il permesso al villaggio.