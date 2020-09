Pub Le Candele di Palermo chiuso per clienti senza mascherine

A Palermo il pub Le Candele è stato chiuso a causa di clienti senza mascherine (praticamente tutti erano senza dispositivo di protezione individuale) e di un evento musicale organizzato senza le previste autorizzazioni.

E’ stata la Questura a spiegare cosa sia successo nel locale di via Faraone, sito nella zona via Lanza di Scalea. Sui social era stato pubblicizzato che nel locale si sarebbe tenuto uno spettacolo musicale. La notizia aveva così attirato circa 200 persone che avevano deciso di partecipare alla serata.

Solo che, quando la Polizia è arrivata sul posto durante i routinari controlli per il rispetto della normativa Anti Covid-19 (nonché per la tutela dell’ordine e per la sicurezza pubblica negli esercizi di pubblico spettacolo e discoteche), ha accertato che in pratica quasi nessuno indossava la mascherina prevista dalla normativa anti diffusione Coronavirus.

Così, sul momento, al gestore è stata subito comminata la prevista sanzione amministrativa e la chiusura del locale per 5 giorni per aver violato le norme anti Covid-19. In aggiunta, oltre alla multa e alla chiusura, poi, il titolare è stato anche segnalato alla prevista autorità giudiziaria in quanto aveva organizzato illegalmente quello spettacolo musicale, senza avere né l’apposita e necessaria licenza del questore, né quella di agibilità.