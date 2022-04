Qatar: pizza Buitoni ritirata dai supermercati per lo scandalo francese

di Manuela 5 Aprile 2022

Lo scandalo francese che ha coinvolto la pizza Buitoni è arrivato anche nel Qatar: qui dagli scaffali sono state ritirate dai supermercati confezioni della pizza surgelata a marchio Buitoni a causa della sospetta contaminazione da E.coli.

Se ricordate, qualche giorno fa avevamo parlato del fatto che in Francia Nestlé aveva ritirato delle pizze surgelate a marchio Buitoni: c’erano stati casi sospetti di contaminazione da E.coli che avevano provocato anche alcune morti.

Ebbene, adesso in Qatar il ministero della Salute Pubblica ha deciso di adottare misure precauzionali nei confronti della pizza surgelata Buitoni Fraich’Up a causa proprio della possibile contaminazione di alcuni lotti da parte della shigatossina prodotta dai batteri E.coli.

Il Sistema europeo di allerta rapida per gli alimenti ha mandato notifiche di tale problematica in molti paesi, fra cui anche il Qatar. Una volta ricevuta la notifica, il Ministero della Pubblica Salute ha subito contattato i fornitori per attivare le procedure di ritiro dal mercato degli articoli sospetti. Successivamente, poi, sono stati prelevati dei campioni per effettuare le necessarie analisi di laboratorio del caso.

In aggiunta sono stati allertati anche i punti vendita: non dovranno mettere in commercio nessun lotto sospetto prima che siano stati prelevati i campioni e sia stata dimostrata la sicurezza e l’idoneità al consumo umano.

Il Ministero ha poi esorato i cittadini a non consumare i lotti sospetti, di cui poi ha anche fornito i dettagli:

Pizza surgelata Fraich’Up – 4 formaggi a marchio Buitoni

Origine: Francia

Numeri dei lotti sospetti: 08/07/2021, 24/09/2021

In realtà Buitoni, di proprietà della Nestlé, ha già emesso gli avvisi di richiamo per le sue pizze Fraich’Up in Francia e negli altri paesi in cui il prodotto è distribuito. Secondo Pierre-Alexandre Teulié, direttore generale responsabile delle comunicazioni di Nestlé Francia, “non esiste un comprovato legame fra i loro prodotti e i casi di intossicazione che si sono verificati”. E ha poi sottolineato come il richiamo sia avvenuto per motivi precauzionali, su iniziativa di Buitoni stessa.